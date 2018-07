Alaphilippe: "Tout faire défendre le maillot à pois"

Rare satisfaction française depuis le début du Tour de France, Julian Alaphilippe aborde la troisième semaine de course avec une ambition, celle de conserver le maillot à pois de meilleur grimpeur.

"Mon grand objectif, c’était de gagner une étape en arrivant ici, a expliqué le coureur de la Quick-Step lors de la deuxième journée de repos, au micro de RMC. J’y suis parvenu d’une très belle manière, ça a été une grande joie. Maintenant, c’est du bonus d’avoir le maillot à pois sur les épaules. C’est un maillot emblématique du Tour, je vais tout faire pour le défendre et d’essayer de le garder un peu plus. Si je peux le garder jusqu’à Paris, ce sera incroyable. Et si je dois le laisser, ça ne sera pas une grande déception. Ça aura déjà été super de le porter et de recevoir ce soutien de la part du public et des gens, c’est incroyable."

Alaphilippe possède 22 points d'avance sur Warren Barguil au classement du meilleur grimpeur.