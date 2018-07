Alaphilippe s'impose au Grand-Bornand

Le jour de gloire de Julian Alaphilippe sur le Tour est arrivé ! Le puncheur de la Quick-Step Floors, 48 heures après le sacre mondial des Bleus, a remporté la dixième étape de la Grande Boucle 2018 (158,5 km), dans la station du Grand-Bornand. Première journée de montage de cette édition et première victoire française. Le vainqueur de la dernière Flèche wallonne n’avait encore jamais gagné sur l’épreuve la plus prestigieuse du cyclisme sur route. C’est maintenant chose faite, et de façon impressionnante, en solitaire. Alaphilippe, parti lors de l'échappée matinale en sortant d'Annecy, a devancé de 1'34" Ion Izagirre (Bahrain-Merida) et de 1'40" Rein Taaramäe (Direct Énergie). Il en profite aussi pour récupérer la tunique à pois.

C'était un rêve Julian Alaphilippe

"Je n’ai pas de mots pour décrire ce que je ressens… C’était un rêve pour moi et je l’ai réalisé avec la manière. Je suis fier de ce que j’ai accompli car ce n’était pas facile. Je savais qu’il fallait que je prenne l’échappée. C’était très nerveux, surtout au début. Mais, finalement, on a réussi et j’ai tout donné jusqu’à la fin, je la voulais vraiment ! J’ai beaucoup pensé à ma famille", a-t-il réagi sur France 2, ému.

L'autre grand numéro de ce mardi a été réalisé par Greg Van Avermaet (BMC Racing). Le maillot jaune, qui avait également pris l'échappée, termine à la quatrième place malgré les quatre ascensions au menu, à 1'44" d'Alaphilippe, et augmente son avance sur son dauphin au classement général Geraint Thomas (Sky, +2'22"). Le groupe des favoris, où figurait Romain Bardet (AG2R), termine lui "tranquillement" à 3'23" de la tête.