Alaphilippe ouvre le compteur français !

Dans un parfait timing, au lendemain de la célébration à Paris de l'équipe de France de football, qui avait mis entre parenthèses la Grande Boucle depuis son départ, Julian Alaphilippe aura été ce mardi un grand bleu au Grand-Bornand, où était jugée l'arrivée de la 10e étape de ce Tour de France, première incursion du peloton dans la haute montagne.

Une première victoire française pour le coureur de la prolifique Quick-Step, qui ne s'était jamais imposé sur la plus grande course du monde. A 26 ans, le vainqueur de la Flèche Wallonne confirme son potentiel et prend date pour de futurs succès.

Le Belge Greg Van Avermaet, superbe de panache et aux avant-postes tout au long de la journée, réussit la performance de conserver son maillot jaune et même de le conforter.