AG2R: Les coureurs pour le Tour de France dévoilés

L'équipe AG2R-La Mondiale a dévoilé mardi les huit coureurs qui prendront le départ du Tour de France 2018. Le leader de l'équipe Romain Bardet sera évidemment présent, lui qui a terminé sur le podium de la Grande Boucle lors des deux dernières éditions.

Il sera entouré des Français Tony Gallopin, Alexis Vuillermoz, Pierre Latour, Axel Domont et Alexandre Geniez, mais aussi du Belge Oliver Naesen et du Suisse Silvan Dillier. L'an passé, l'équipe française avait terminé deuxième du classement général par équipes, à un peu plus de 7 minutes de la team Sky.

Le Tour de France débutera le 7 juillet, avec une première étape au départ de l'île de Noirmoutier, et se terminera le 29 juillet sur les Champs-Elysées.