1h05' après Thomas, Cavendish franchit la ligne

Le Tour de France est terminé pour Marcel Kittel et Mark Cavendish, deux des principaux sprinteurs du peloton, qui vont repartir à la maison sans victoire après avoir terminé hors-délais la 11e étape de la Grande Boucle entre Alberville et la Rosière.

Here comes @marcelkittel, alone, 12' after the time cut @marcelkittel arrive à l'instant, seul, 12' après la clôture des délais #TDF2018 pic.twitter.com/PzxNhnOLHf — Le Tour de France (@LeTour) 18 juillet 2018

Les deux hommes ont mis un point d'honneur à terminer cette étape, et notamment Cavendish, qui a terminé à 1h05' de Geraint Thomas, plus d'une demi-heure après le "cut" fixé pour les délais, mais qui a refusé d'abandonner. Ce qui en dit long sur la grandeur de la course, et aussi celle du Cav'.

Le Tour 2018 comes to an end for @MarkCavendish, who crosses the line way after the time limit

Le Tour 2018 est terminé pour @MarkCavendish, qui franchit la ligne avec plus d'une demi-heure de retard sur les délais #TDF2018 pic.twitter.com/HqwltoQWBC — Le Tour de France (@LeTour) 18 juillet 2018

A noter que Rick Zabel, coéquipier de Kittel à la Katusha, a franchi la ligne d'arrivée avec seulement cinq secondes de retard sur le délais limite. Il a été repêché par les commissaires.