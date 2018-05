Usap: Un pilier castrais et un ailier fidjien s'engagent

Sacré Championne de France de Pro D2, l'Usap continue de se renforcer et annonce 2 nouvelles recrues pour la prochaine saison qui marquera le retour des Catalans en Top 14.

Les Sang et Or accueillent ainsi pour les 2 prochaines saisons le pilier néo-zélandais du Castres Olympique Eric Sione (25 ans ; 1,84m, 110kg) et Eroni Sau (28 ans ; 1,85m, 93kg), l'un des ailiers de la redoutable équipe des Fidji à 7, avec laquelle il a inscrit 165 points et 33 essais en 46 matches.

Pour le Directeur sportif Christian Lanta, "Eroni Sau présente les caractéristiques de l’ailier fidjien : appuis, vitesse, capacité à gagner les un contre un et à faire jouer après lui. Plaqueur efficace, Eroni rejoindra l’Usap fin juillet après la Coupe du Monde de Rugby à VII." Bien qu'il n'est pas parvenu à s'imposer en 3 saisons sous le maillot castrais, "Eric Sione est un pilier qui apporte de l’impact physique et de l’avancée par son jeu. Il doit confirmer ses qualités : sa tenue de mêlée, sa capacité à plaquer et sa solidité ballon en main."

Sione et Sau sont les 6e et 7e recrues de l'Usap, après le demi polyvalent David Mélé (Grenoble), le pilier droit Sylvain Charlet (Pau), l’ailier Wandile Mjekevu (Toulouse), l’ailier ou centre Edward Sawailau (prêt Grenoble) et le deuxième ligne Johannes Van Heerden (Roumanie).