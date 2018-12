Usap-Mélé: ''On va finir par jouer dans un stade vide''

Ce dimanche, l’Usap s’est inclinée sur sa pelouse face à l’UBB (11-22, 14e journée de Top 14), enchaînant un 11e revers en autant de matches disputés depuis le début de la saison. Un (triste) record dans l’histoire du Top 14, sous sa forme actuelle.

De quoi rendre amer David Mélé, interrogé au micro de Canal+ : ''On a travaillé toute la semaine en se disant les choses et aujourd’hui ça fait chier parce qu’il nous a manqué trop d’éléments pour l’emporter. Si on continue comme ça on va jouer devant un stade vide.''

Le demi de mêlée catalan ne perd cependant pas espoir et conclut : ''On va continuer à se battre, revenir à nos bases et ne pas se lâcher les uns les autres.''