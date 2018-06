Usap: Le champion de France castrais Taumoepeau s'engage

Grand artisan de la conquête du Bouclier de Brennus avec le Castres Olympique, le trois-quarts centre australien Afusipa Tauoepeau (28 ans ; 1,84m, 95kg) ne portera plus les couleurs du club tarnais la saison prochaine, mais il affrontera ses anciens coéquipiers sous le maillot de l'Usap, promue dans l'élite et avec laquelle le joueur s'est engagé pour les 3 prochaines saisons. Le CO a été contraint de s'en séparer afin de ne pas contrevenir au quota de JIFF au sein de son effectif.

