Usap: Acebes prolonge de 3 saisons 

L'Usap, qui vit cette saison un retour en Top 14 plus que délicat avec 7 défaites en 7 journées, pour un seul point pris avant le déplacement à Pau ce samedi (18h), annonce la prolongation de son trois-quarts polyvalent Mathieu Acebes (31 ans). L'ancien joueur de Biarritz, Bayonne, Auch et Pau, auteur de 22 essais en 51 matches sous le maillot sang et or, rempile pour 3 nouvelles saisons et lie son avenir jusqu'en 2021 avec un club catalan qu'il fréquente depuis 2016.

"L’Usap est mon choix numéro 1 et je n’ai eu aucune hésitation. Cette équipe me ressemble et on prône les mêmes valeurs. Je donnerais le meilleur de moi pour que l’Usap reste au plus haut niveau comme il le mérite. Je suis très heureux que ce maillot devienne celui que j’aurais le plus porté de ma carrière professionnelle. L’Usap m’a fait confiance et je souhaite lui rendre tout ce qu’elle m’a apporté", assure Acebes sur usap.fr.