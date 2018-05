Un barrage pas banal pour Mignoni

Le Racing Club toulonnais, expérience et somme de talents obligent, aborde son barrage face au LOU avec le statut de grandissime favori vendredi. Il existe néanmoins un scénario catastrophe dans lequel Toulon quitte la compétition par la petite porte, écarté par un enfant du pays. Il y a trois ans, le départ de Pierre Mignoni du groupe toulonnais pour aller entraîner Lyon n'était pas passé inaperçu. Le truculent Mourad Boudjellal ne s'était pas privé de commenter, avec une pointe d'amertume, le choix de l'ex-international français de prendre les rênes du club rhodanien, un peu contrit que les négociations pour sa prolongation n'aient pas été fructueuses.

"Le choix de Pierre est respectable, mais je me demande si le plus important était de parler de son avenir ou de notre demi-finale de Coupe d'Europe. Je respecte sa décision, ç'aurait été un manque d'ambition de refuser. Mais la date n'est pas très bien choisie", avait lancé Boudjellal. Les choses se sont un peu tassées, mais Mignoni n'a pas chômé depuis son arrivée à Lyon. Une montée et un titre de Pro D2, une construction patiente et efficace avec l'aide d'anciens joueurs varois comme Frédéric Michalak, Delon Armitage ou Alexis Palisson, puis cette première participation à la phase finale du Top 14 cette saison.

Né à Toulon, il y a joué trois fois

L'un des rares avantages du LOU dans cette opposition, c'est évidemment cette connaissance qu'a son coach de l'adversaire du jour. Toulon, Pierre Mignoni y a effectué trois passages avant d'y intégrer le staff. Sans parler de sa connaissance du fameux contexte local, lui qui y a vu le jour il y a 41 ans. De l'avis même de l'intéressé, battre le RCT constituerait "un exploit" et les Rhodaniens abordent cette partie sans pression superflue. "On a surtout tout à gagner. La pression est sur Toulon, parce qu'ils sont favoris. Nous, on a plein de choses à montrer. J'ai envie qu'on ait le comportement qu'on a eu tout au long de la saison, pour être fiers, pour espérer une victoire et montrer que l'équipe grandit", a-t-il expliqué dans des propos recueillis par Rugbyrama.

En décembre dernier, Toulon s'était imposé (39-11) à Mayol devant ces mêmes Lyonnais.