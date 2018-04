Un barrage à domicile pour Toulouse, ou mieux ?

Le Stade Toulousain a dominé La Rochelle ce dimanche à Ernest-Wallon, en match de clôture de la 25e journée de Top 14. Ce succès acquis dans des conditions météorologiques particulièrement pluvieuses, assure au club de la Ville Rose de terminer parmi les quatre premiers du classement à l'issue de la saison régulière. Les hommes d'Ugo Mola auront donc l'avantage de recevoir en barrages. Désormais 3e du classement, les Rouge et Noir pourraient cependant coiffer au poteau le Racing 92 (2e) lors de la dernière journée en obtenant un meilleur résultat que le club francilien. Dans ce cas de figure, Toulouse validerait un ticket direct pour les demies, sans passer par la case barrage.

L'unique essai du jour, inscrit par Faasalele (30e), et la botte de Ramos ont fait mal au Stade Rochelais qui a néanmoins glané le bonus défensif. Insuffisant toutefois pour avoir son destin entre ses mains. En 8e position, les Rochelais devront l'emporter lors de la dernière journée à domicile contre le Stade Français et espérer dans le même temps des faux pas de Castres (6e) et de Pau (7e).