UBB: Un nouveau centre d'entraînement et... un joker

L'Union Bordeaux-Bègles, depuis son retour dans l'élite en 2011, a beau buter sur cette qualification en phase finale, qui continue d'échapper au club du président Marti, sa progression se mesure aussi comme d'autres formations du Top 14 (Racing 92, Stade Toulousain, Pau, La Rochelle...) à sa structuration en tant que club professionnel de plan. Avec notamment l'inauguration cette semaine d'un nouveau centre d'entraînement et de performance flambant neuf, dont le site était tout trouvé à Bègles, dans les murs d'André-Moga, l'ancienne enceinte historique de l'UBB.

L'@UBBrugby a inauguré ce soir son nouveau centre d'entraînement, baptisé Ceva Campus #TOP14 pic.twitter.com/odwIrY2T7X — Yoan Leshauriès (@YLeshauries) 3 octobre 2018

Un complexe de plus de 2 000 mètres carrés, nommé Ceva Campus, grâce à une politique de "naming" qui met à l'honneur le laboratoire pharmaceutique du même nom, 6e groupe mondial spécialisé dans la santé animale avec 5 500 collaborateurs et partenaire du club bordelais. Ce nouvel outil permet de regrouper ses services administratifs et le nouveau lieu de vie au quotidien du groupe professionnel et des espoirs entre salle de musculation, couloir d'athlétisme couvert, vestiaires, bureaux, secteur médical, balnéothérapie, cryothérapie et espace de restauration. Pour un coût global de 4,8 millions d'euros, dont "seulement" 1,5 million d'euros revient à la charge de la SASP UBB, le reliquat des 3,3 millions d'euros étant à la charge du secteur public.

Un investissement conséquent qui n'empêche pas l'arrivée d'un renfort pour Rory Teague et son staff : Mariano Galarza (31 ans, 25 sélections), 2e ligne des Pumas libéré par le club anglais de Gloucester à sa demande, s'engage officiellement en tant que joker médical de Tevita Ratuva, blessé peu après son arrivée cet été et indisponible jusqu'à la fin de la saison. Même si l'international argentin va surtout succéder à Luke Jones, rentré en Australie avec l'espoir d'y disputer la prochaine Coupe du monde.