UBB-Teague: "Je veux un pack qui tape fort, un pack à la 'béglaise'"

La méthode musclée de Rory Teague serait-elle en train de donner ses premiers fruits à l'Union Bordeaux-Bègles, 5e au classement du Top 14 après une 3e victoire en 4 matches décrochée le week-end dernier aux dépens du LOU Rugby (35-13), bonus offensif en prime ? La question se pose à l'avant-veille d'un nouveau choc face au Stade Toulousain samedi, à Ernest-Wallon (20h45), qui va conclure un premier tiers du championnat avant la trêve de la tournée de novembre. En attendant, Teague sait ce qu'il veut faire de l'UBB...

"Des avants qui tapent fort et des arrières qui mettent de la vitesse. Si on est performants en conquête, avec des avants qui cravachent plus que l’adversaire, on va avoir des occasions de donner le ballon aux trois-quarts dans de bonnes conditions, détaille le manager dans les colonnes de L'Equipe. C’est très béglais aussi non ? Regardez l’histoire de l’UBB. Les Béglais, d’un côté, les Bordelais, de l’autre. Et ils se sont unis (en 2006). Quel était le point fort de Bègles, champion de France en 1991 ? La conquête. Bien plus tard, avec l’UBB, le jeu a évolué avec plus de passes, du mouvement, des joueurs comme Heini Adams, Matthew Clarkin, Hugh Chalmers. Mais je pose la question : est-ce que pendant quelques saisons l’UBB n’a pas manqué de combat ou d’agressivité au niveau de son pack ? J’ai toujours envie de lancer le jeu. Mais ça ne sert à rien de lancer le jeu pour lancer le jeu. L’objectif, c’est de construire un pack qui lutte avec les meilleurs en Championnat. Or, pour moi, l’an dernier encore, ce n’était pas le cas. Je veux un pack qui tape fort, un pack à la « béglaise »."