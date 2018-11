UBB: Teague débarqué, personne pour le pleurer ?

En plein milieu de la trêve internationale, le communiqué est passé presque inaperçu, et pourtant, Rory Teague n'est plus depuis lundi le manager général de l'Union Bordeaux-Bègles.

Communiqué du club concernant le départ de Rory Teague : https://t.co/HnPLUSuCPI #ILOVEUBB pic.twitter.com/9mzU1eRM3J — UBB Rugby (@UBBrugby) 12 novembre 2018

Le club du président Laurent Marti a décidé de se séparer de celui qui avait succédé le 1er janvier 2018 à Jacques Brunel, nouveau sélectionneur des Bleus, et restait sous contrat jusqu'en 2021. "D'un commun accord, l'Union Bordeaux Bègles et monsieur Rory Teague ont mis fin ce jour à leur collaboration. Le club salue l'immense travail effectué par monsieur Rory Teague afin de professionnaliser les structures du club et lui souhaite beaucoup de succès pour la suite de sa carrière. Monsieur Joe Worsley (entraîneur de la défense et plus ancien membre du staff) assurera l'intérim." Une décision qui peut surprendre... Après tout, l'UBB pointe après 9 journées à la 8e place du Top 14 et à seulement 3 points des places qualificatives, soit l'objectif assigné au Britannique, dont le mode gestion de son effectif semble en revanche avoir nettement moins fait l'unanimité autour de lui.