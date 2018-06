UBB: Serin reste, un nouveau sponsor maillot s'engage pour 5 ans

Laurent Marti, le président de l'Union Bordeaux-Bègles, a profité ce jeudi de la présentation d'un nouveau sponsor maillot pour rassurer ses supporters et leur confirmer que le demi de mêlée international Baptiste Serin (23 ans, 17 élections), sollicité par le Racing 92, honorera bien son contrat qui court en Gironde jusqu'en juin 2019 : "Baptiste Serin est à l’UBB la saison prochaine, c’est clair et net, a martelé Laurent Marti, cité par Sud-Ouest, avant toutefois d'ajouter. Plus tard, on ne sait pas, on verra bien. On aimerait le garder." En attendant, c'est un Racingman, le pilier international samoan Viliamu Afatia (28 ans, 17 sélections) qui rejoint l'UBB pour une saison (plus une en option) ; il s'agit là de la dernière recrue de l'intersaison.

Et c'est donc par ailleurs le groupe bancaire Arkéa, déjà implanté dans la voile, le cyclisme, mais surtout le football (Guingamp, Rennes, Brest) qui s'affichera dès la saison prochaine, et pour une durée d'au moins 5 ans, en tant que nouveau sponsor principal sur le maillot des Bordelais.