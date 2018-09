UBB-Maynadier: "Je savais que j’aurais ma chance"

Entre une opération à l'épaule et des choix d'entraîneur, qui ne lui étaient plus favorables, Clément Maynadier n'avait plus foulé une pelouse depuis 8 mois avec l'Union Bordeaux-Bègles; Au point qu'on doutait même de son avenir sous les ordres de Rory Teague, qui a pourtant choisi de titulariser le talonneur international pour le choc face à La Rochelle, délocalisé au Matmut Atlantique ce samedi (18h), dans le cadre de la 6e journée du Top 14.

"Ne plus compter sur moi, je pense que c'est à lui (Rory Teague) de répondre, pas à moi de le dire. Mais je ne suis pas surpris d'être là. Je savais que j'aurais ma chance. Je vais la prendre à fond", prévient le trentenaire, qui doit faire face à la concurrence de 3 talonneurs, dont 2 minots (Dufour, Lamothe), en plus d'Adrien Pélissié.

Le XV de l'UBB : Buros - Nabuli, Lonca, Ducron, Ducuing - (o) James, (m) Serin - Roumat, Amosa, Diaby - Douglas, Marais - Kaulashvili, Pélissié, Poirot.

Remplaçants : Maynadier, Paiva, Cazeaux, Gorgadze, Woki, Gimbert, Lebraud, Cobilas.