UBB: Le Biarrot Lucu sera le successeur de Serin

Le quotidien régional Sud-Ouest l'annonçait la semaine dernière, avant même la victoire bonifiée du week-end sur le LOU Rugby (35-13), qui a vu Baptiste Serin (24 ans, 20 sélections) inscrire 16 points et le premier des 5 essais de son équipe, avant de rejoindre Marcoussis et les Bleus du XV de France : le demi de mêlée international, dont le contrat arrive à échéance en juin prochain, ne prolongera son bail, vieux maintenant de presque 6 ans, en Gironde. Le club du président Marti a d'ailleurs déjà trouvé son successeur en la personne de Maxime Lucu (25 ans), le Biarrot qui, selon plusieurs sources concordantes, aurait, lui, paraphé lundi un contrat d'une durée de 2 ans pour rejoindre Bordeaux. Lucu, capable aussi d'évoluer tant à la mêlée qu'à l'ouverture, était suivi par les plus grosses écuries du Top 14 (Montpellier, Toulouse ou encore le Stade Français).

Une arrivée qui annonce donc le départ acquis de Serin. Lequel, selon L'Equipe, ferait l'objet d'une offre très concrète de la part du Rugby Club Toulonnais, seul ténor du championnat à s'être ainsi manifesté et dévoilé dans ses intentions à l'égard du jeune n°9, à la différence du Stade Français ou de Montpellier également sur les rangs. Toulon et son président Mourad Boudjellal qui continueraient donc ainsi d'entretenir la perspective d'un renouveau sur les bords de la Rade, après la signature annoncée du talonneur Christopher Tolofua (24 ans, 7 sélections).