Toulouse, un renfort venu du rugby à 7 ?

Auteur d’un nul sur la pelouse du LOU en ouverture de la saison, le Stade Toulousain avait enchaîné par trois victoires consécutives à Grenoble, face à La Rochelle et au Racing 92, avant d’être corrigé à Montpellier avec une équipe-bis (66-15), puis de s’incliner samedi à domicile lors du derby face à Castres (22-26).

Opposé à Agen samedi prochain et attendu pour ses débuts en Coupe d’Europe sur la pelouse de Bath le week-end suivant, le club haut-garonnais pourrait entre-temps se renforcer pour être plus compétitif et palier les blessures. Ainsi, pour faire face aux absences au centre de deux recrues estivales Théo Belan et Pierre Fouyssac, un joker médical est annoncé cette semaine. Selon le Midi Olympique, il pourrait s’agir de Werner Kok.

L'échec Kunatani

Ce Sud-Africain de 25 ans est une star du rugby à 7. Elu meilleur joueur du monde de la discipline en 2015, il avait décroché le bronze avec les Springboks aux Jeux Olympiques de Rio l’année suivante. Il reste également sur deux victoires consécutives lors des World Rugby Sevens Series.

Le Stade Toulousain avait déjà tenté l’expérience avec une star du rugby à 7. C’était en 2015 avec Semi Kunatani. Malgré trois saisons passées dans la Ville Rose, le Fidjien n’a jamais vraiment réussi à s’imposer. Cet été, il a rejoint les Harlequins. Mais, pour éviter un nouvel échec et faciliter son adaptation au championnat de France, le club rouge et noir compte sur le vécu de Werner Kok en rugby à XV. Ce dernier a en effet disputé la Currie Cup en 2016 avec la Westrern Province (15 matches, 30 points). Un pari risqué qui pourrait s'avérer gagnant.