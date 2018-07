Toulouse: Un joker médical en attendant Dupont

C'est à l'occasion de l'intronisation de Jérôme Cazalbou en tant que nouveau "manager du haut niveau" et de Régis Sonnes, qui devient à partir de cette saison co-entraineur principal du Stade Toulousain avec Ugo Mola, que Didier Lacroix, le patron du club de la Ville Rose a donné notamment des nouvelles d'Antoine Dupont, gravement blessé la saison passée.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou en février et engagé dans une longue rééducation, le demi de mêlée a cravaché toutes ces dernières semaines pour mériter actuellement ses vacances. "Antoine a le moral, et c’est un facteur important, car il sent que le terrain se rapproche. Nous sommes évidemment impatients de le retrouver, car au-delà de ses aptitudes, c’est un garçon qui a beaucoup de fraîcheur et compte beaucoup au sein d’un groupe", a souligné Régis Sonnes sur stadetoulousain.fr.

Un joker médical a été recruté avec l'arrivée de Pierre Pagès (28 ans ; 1,80m, 78kg), qui évoluait sous les couleurs de Blagnac en Fédérale 1, le club d'un certain... Fred Michalak.