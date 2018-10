Toulouse porté par un triplé de Dupont

Le Racing et Toulouse n'ont pas flanché samedi, à l'occasion de la huitième journée de Top 14.

Les Toulousains, menés à la mi-temps sur le terrain de l'Usap, ont fait la différence pour s'imposer en seconde période (11-36) avec le bonus. Antoine Dupont a inscrit trois essais après la pause, en moins de 30 minutes. Quant aux Racingmen, à domicile contre Pau, ils étaient menés 14-3 en début de match mais se sont finalement imposés avec un petit festival offensif à la clé (48-28). Dans l'autre rencontre au programme de ce début de soirée, Grenoble a arraché le nul à la dernière seconde à Agen (9-9).

Toulouse prend provisoirement la deuxième place avec 24 points, devant le Stade Français (qui reçoit Montpellier à 20h45) et à six longueurs de Clermont. Le Racing est quatrième avec 22 points. En queue de classement, Perpignan poursuit son zéro pointé et demeure dernier avec trois petits points.