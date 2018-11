Toulouse: Ntamack prolonge jusqu'en 2023 !

La saison passée, le Stade Toulousain n'avait pas su retenir Gaël Fickou, parti renforcer les rangs du Stade Français, prochain adversaire des joueurs d'Ugo Mola dimanche, à Ernest-Wallon (16h50). Aujourd'hui, alors que le club de la Ville Rose réussit une prometteuse première partie de saison - dauphin du leader clermontois en Top 14 et en tête de sa poule de Champions Cup - le président Didier Lacroix est heureux d'officialiser la prolongation longue durée du jeune trois-quarts centre Romain Ntamack (19 ans). Le fils de 'Milou', qui compte déjà 24 matches avec l'équipe première depuis ses débuts pros il y a un peu plus d'un an face à Agen en Top 14, rempile pour 4 saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2023, année de la Coupe du monde organisée en France.

I COMMUNIQUE OFFICIEL I @RomainNtamack, dont le contrat expirait à la fin de la saison, a prolongé avec le Stade Toulousain pour quatre années supplémentaires, jusqu'à la Coupe du Monde 2023. ⚫️

