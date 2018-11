Toulouse leader provisoire

Ce samedi dans le cadre de la 10e journée de Top 14, Toulouse s'est imposé, dans la douleur, au stade du Hameau contre Pau (13-15). Dominés tout au long du second acte, les Rouge et Noir n'ont pourtant pas encaissé le moindre point. Et cela grâce à une défense solidaire. Mais aussi en raison de la défaillance de Daubagna face aux perches en seconde période, le capitaine béarnais a manqué trois pénalités. Hastoy, remplaçant de Slade ce samedi, a également raté un drop.

Leur unique opportunité d'essai en seconde période, les hommes d'Ugo Mola ne l'ont, eux, pas manquée. Bonneval a été à la conclusion d'une offensive partie des 22 mètres (46e). En première période, le Palois Saili (19e) avait répondu au premier essai en professionnel de Tauzin (16e).

Au classement, Toulouse chipe provisoirement le leadership à Clermont, au bénéfice d'un point d'avance avant le match des Jaunards ce dimanche contre Lyon. Pau demeure pour sa part scotché à la dixième place en dépit du bonus défensif glané ce samedi.

Dans le même temps, le promu grenoblois a bien failli créer la sensation de cette 10e journée en s'imposant chez le Racing 92. Après la réalisation de l'ex-Racingman Germain (12e) en début de rencontre, c'est le 3e ligne Alexandre qui a fait basculer le match en seconde période (63e). Mais un essai de Klemenczak à cinq minutes de la sirène (75e) a permis aux Ciel et Blanc d'assurer l'essentiel en l'emportant sur le fil (24-23). Auparavant, l'international français Vakatawa s'était fendu d'un doublé, portant son total personnel à 8 essais, faisant de lui le meilleur marqueur du championnat. Au classement, le Racing 92 grimpe à la 7e place pendant que le FCG prend un point de bonus défensif en guise de consolation et reste 11e.

Les deux autres rencontres de 18h ont vu les deux derniers finalistes du Top 14 l'emporter à l'extérieur. Le champion de France, Castres, est allé gagner chez la lanterne rouge, Perpignan (12-16) qui enregistre une triste dixième défaite en autant de sorties. Le CO, 3e, s'immisce provisoirement sur le podium avant la suite de cette 10e journée.

Quant à Montpellier, le vice-champion de France s'est imposé dans la douleur à Agen grâce notamment à des essais de Steyn (37e) et Pienaar (74e). Le MHR se replace en 8e position et se rapproche du peloton de tête tandis que le SUA, 13e et barragiste, prend un point de bonus défensif lui permettant de revenir à une longueur de Toulon, 12e.