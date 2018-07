Toulouse: Le Stadium... pour le champion castrais ?

Le Stade Toulousain peut bien vouloir "revenir vers la gagne", dixit son ambitieux président Didier Lacroix, pas question non plus de griller les étapes. Ainsi, le club de la Ville Rose ne s'exposera pas inutilement dans le cadre du Stadium à l'occasion d'une campagne de Champions Cup, qui marque pourtant son retour dans la compétition et proposera pourtant cette saison un plateau exceptionnel avec la présence dans la poule des Wasps, du Leinster et de Bath, qui totalisent 11 trophées européens, "soit presque la moitié des titres décernés depuis la création de l’épreuve, relève Lacroix. Il y a à ce titre de l’excitation, un peu de pression et une réelle impatience de s’étalonner face à ces références."

Pour autant, une délocalisation dans l'écrin du Stadium serait à l'étude en Top 14 pour le derby : "La venue de Castres a été fixée à la fin du mois de septembre (week-end du 29/30 septembre). Ce n’est sans doute pas la date idéale, car c’est un choc qui arrive tôt dans la saison et qui sera notre troisième match à domicile en quatre semaines, explique l'ancien 3e ligne. Mais compte tenu du respect que nous avons pour le CO, de notre appétit sportif et de notre mental de compétiteur, nous réfléchissons à l’opportunité d’accueillir le champion de France au Stadium. Nous devons nous concerter avec le Toulouse Football Club, qui ne joue pas à domicile le week-end concerné, et l’agglomération. Nous prendrons à ce sujet une décision définitive dans une quinzaine de jours." Pour rappel, le CO, champion de France en titre, avait dominé les Toulousains à 3 reprises la saison passée (2 fois en phase régulière, puis en barrages).