Toulouse: Gray n'échappe pas à une nouvelle opération

La série noire continue pour le 2e ligne écossais Richie Gray (29 ans, 65 sélections). Déjà contraint à une longue indisponibilité la saison passée et à une opération du dos, ce joueur majeur de l'effectif du Stade Toulousain avait dû précipiter son retour à la compétition, suite à une première blessure à une hanche, et avec son début de saison à l'occasion de son unique match joué face à Agen (10-0), le 6 octobre, pour 'dépanner' son club privé à son poste de Iosefa Tekori (cuisse) et de Piula Faasalele (suspendu).

La Dépêche rapporte la nouvelle blessure de Gray à son autre hanche, qui va le contraindre à une nouvelle opération et le tenir écarté des terrains pour une durée de 4 mois.

Plus que jamais, dans ces conditions, le club de la Ville Rose réfléchit, selon le quotidien régional, au recrutement d'un joueur supplémentaire.