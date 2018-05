Toulouse-Fickou: "Les Castrais ont joué comme il fallait en phase finale"

Le Stade Toulousain a perdu son 3e match de la saison face au Castres Olympique (4 défaites de rang, série en cours) samedi, à Ernest-Wallon (11-23), où l'équipe d'Ugo Mola n'a jamais su rentrer dans ce match de barrage du Top 14 qui l'opposait aux voisins tarnais. Au terme de ce qui pourrait avoir été son dernier match sous le maillot rouge et noir, Gaël Fickou, pressenti au Stade Français, ne pouvait que dresser un implacable constat d'échec.

Les Castrais aussi surprennent Toulouse ! https://t.co/jisE1kQx9s pic.twitter.com/IlWYsSmPcs — Europe1 Sports (@sports_fr) 19 mai 2018

"On est tombés sur une équipe de Castres plus valeureuse, rendait hommage le trois-quarts centre au micro de Canal+. Ils ont super bien joué, occupé le terrain, mis la pression, pas tant joué que ça, mais comme il fallait en phase finale. Beaucoup de chandelles, du jeu au pied. Et je pense que ça a payé ce soir (samedi) pour eux. Je ne sais pas quoi dire... On est dégoûtés ! Parce qu'on espérait aller plus loin, mais malheureusement ça s'arrête là pour nous."