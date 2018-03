Toulouse enfonce le Stade Français

Le Stade Toulousain s'est imposé sur la pelouse du Stade Français (33-37), samedi lors de la 22e journée de Top 14.

Les deux équipes ont marqué quatre essais: Jimmy Yobo (23e et 37e), Antoine Burban (53e) et Clément Daguin (71e) pour les Parisiens, Wandile Mjekevu (9e), Cheslin Kolbe (19e et 45e), ainsi que Maxime Médard (66e) pour les Rouge et Noir.

Une pénalité de Jules Plisson en fin de match a permis aux joueurs de la capitale d'accrocher le point de bonus défensif, mais ces derniers restent sous la menace du premier relégable, Oyonnax, qui se déplace à Pau ce samedi (18h45). De leur côté, les hommes d'Ugo Mola remontent provisoirement à la deuxième place et se rapprochent encore un peu plus des phases finales.