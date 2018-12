Toulouse écrase Paris dans le Classico

Il n'y a pas eu de match, ou alors si peu, dimanche, à Ernest-Wallon, dans le choc de clôture de la 11e journée du Top 14 entre le Stade Toulousain et le Stade Français écrasé (49-20) dans le traditionnel Classico. Et les joueurs d'Ugo Mola d'enchaîner là une 7e victoire de rang, toutes compétitions confondues.

La #TeamChocolatine s'impose avec le bonus offensif face au @SFParisRugby sur le score de 49 à 20 ! #STSFP #GoST ⚫️ pic.twitter.com/rbLimj2H2L — Stade Toulousain (@StadeToulousain) 2 décembre 2018

Paris, déjà battu à 2 reprises au cours de la tournée d'automne (pour 2 victoires toulousaines), s'est "tué" tout seul, ou presque, avec pas moins de 4 cartons jaunes pour Paul Gabrillagues (18e), Stéphane Clément (26e), Jonathan Danty (28e) et Sekou Macalou (60e). Ce dernier avait pourtant su répondre du tac au tac (10e) à l'ouverture du score, signée Yoann Huget crédité d'un doublé (5e, 51e) ; 4 autres essais vont suivre par Julien Marchand (29e), Romain Ntamack (62e), François Cros (65e) et Maxime Mermoz (72e), synonymes de bonus offensif comme face à l'UBB (40-0) en début de mois. Les visiteurs limiteront à peine la casse en fin de match par Hanro Liebenberg (79e) pour prendre un nouvel "éclat" chez un "gros" après Clermont (42-20) et Lyon (41-6).

Au classement, Toulouse reste plus que jamais le dauphin de Clermont à 3 points de l'ASM, tout en creusant un premier écart sur la concurrence avec La Rochelle (3e) à 5 longueurs. Dans le même temps, Paris est éjecté du Top 6 (8e).