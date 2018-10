Toulouse: Dupont "content de revenir sur une victoire"

Une semaine après la première défaite de la saison à domicile, concédée face à Castres, qui suivait elle-même la déroute à Montpellier, le Stade Toulousain, à défaut de briller dans le jeu, a dans des conditions de jeu très difficiles, non seulement su renouer avec la victoire à Ernest-Wallon en dominant le derby contre Agen (10-0). Mais le club de la Ville Rose a aussi eu la satisfaction de voir à cette occasion réapparaître son demi de mêlée international Antoine Dupont.

Indisponible depuis 8 mois et sa grave blessure au genou droit, Dupont, malgré l'évident manque de rythme pointé durant la semaine par son coach Ugo Mola, a pu remplacer Sébastien Bézy à l'heure de jeu; Et cette seule rentrée en jeu suffisait au bonheur du joueur interrogé au micro de Canal+ : "C'est marrant même sous la pluie et dans la boue, on arrive à être content de jouer, quand ça fait huit mois qu'on est plus sur les terrains, avouait-il tout sourire. Ce n'était pas le plus joli match de l'année, mais je suis content de revenir sur une victoire." Une bonne nouvelle aussi pour les Bleus à maintenant un peu plus d'un mois du premier test de la tournée d'automne face à l'Afrique du Sud, le 10 novembre, au Stade de France (21h05).