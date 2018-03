Toulouse coule Paris

"Ç'a été un gros, gros match. Ça a tapé du début à la fin." Les mots de Yoann Maestri, au micro Canal+, collent parfaitement à la passe d'armes épique que viennent de se livrer Parisiens et Toulousains dans l'antre de Jean-Bouin. Quatre essais de chaque côté, un suspense total et un ultime rush resté vain pour le Stade Français, contraint de laisser la victoire aux visiteurs à l'occasion de la 22e levée de l'élite du rugby français (33-37).

Toulouse a rapidement pris le contrôle du match grâce à Wandile Mjekevu, remplaçant de dernière minute de Florian Fritz, forfait (9e). Puis les phénoménaux Cheslin Kolbe (19e et 45e) et Jimmy Yobo (23e et 37e) se sont répondus avec un doublé chacun. Si Antoine Burban a sonné la révolte francilienne en relançant le match d'un essai à la 53e (23-27), le Stade Français n'a jamais pu reprendre le leadership. La faute à Maxime Médard, auteur d'un essai assassin après une interception et 90 mètres de course alors que les haut-Garonnais défendaient leur ligne. Clément Daguin a bien répliqué (71e) pour les Parisiens mais il était trop tard. Jules Plisson a préféré inscrire la pénalité du point de bonus défensif plutôt que de se risquer à arracher le match nul via un essai transformé (79e).

A quatre journées de la fin, les joueurs de la capitale sont plus que jamais sous la menace du premier relégable, Oyonnax, attendu à Pau ce samedi (18h45). De leur côté, les hommes d'Ugo Mola remontent provisoirement à la deuxième place et se rapprochent encore un peu plus des phases finales. "Il y a un gros score mais on voulait gagner ce match, même 3-0, regrettait Jules Plisson, désabusé. Se faire intercepter deux fois, c'est très dur. On essaie de se battre comme une équipe qui joue le maintien mais parfois, peut être qu'on joue trop. La situation est difficile, encore plus difficile aujourd'hui. On va attendre les résultats des autres mais c'est vraiment dur."