Toulouse: Castets prolonge jusqu'en 2021

Quelle semaine pour Clément Castets (22 ans), le pilier du Stade Toulousain, qui était titulaire lors de l'exploit face au Leinster dimanche (28-27) et dont la prolongation du contrat le liant avec le club de la Ville Rose l'assure désormais de défendre les couleurs rouge et noir au moins jusqu'en juin 2021. Libre à l'issue de la saison, Castets ajoute à son bail 2 années supplémentaires (plus une en option), lui qui a débarqué sur les bords de la Garonne en 2016. Freiné pour des raisons médicales, le joueur a fait son retour cette saison contre Montpellier et n'a depuis plus quitté le groupe pro pour participer à toutes les rencontres, Top 14 et Champions Cup confondues.

"Clément a démontré ces derniers mois une force de caractère exceptionnelle, qui lui a permis de retrouver le très haut niveau et de prouver l'étendue de son potentiel, ce week-end encore face au Leinster. A 22 ans seulement, il est déjà un joueur aguerri et un homme accompli. Nous sommes bien entendu ravis de le voir prolonger au Stade Toulousain, à un poste où il incarne avec d'autres le futur de la première ligne rouge et noir," déclare Didier Lacroix, Président du Stade Toulousain.