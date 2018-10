Toulon: Whitelock et Milner-Skudder dans les tuyaux ?

Mourad Boudjellal imagine-t-il vraiment un RCT relégué en Pro D2 et qui, bardé de nouvelles stars, entamerait comme à la belle époque sa reconquête depuis le bas de l'échelle... Toujours est-il que le président toulonnais travaille d'arrache-pied sur les nouveaux contours de l'effectif et, selon RMC Sport, la filière all black serait à nouveau sollicitée. Avec en tête d'affiche un poids lourd du nom de Sam Whitelock (30 ans, 106 sélections), le 2e ligne double champion du monde, qui semble à même de reprendre à son poste et donc sous le maillot rouge et noir le flambeau, jamais repris, d'un... Bakkies Botha. Avec dans son sillage son compatriote, l'ailier Nehe Milner-Skudder (27 ans, 12 sélections), sacré avec les Blacks en 2015 et dont les contacts seraient les plus avancés. Les 2 joueurs débarqueraient sur les bords de la Rade après le prochain Mondial 2019 au Japon. Une échéance après laquelle le Sud-Africain Eben Etzebeth (27 ans, 73 sélections), véritable fantasme pour Boudjellal depuis maintenant plusieurs saisons, pourrait également poser ses valises dans le Var. Pour composer un attelage tout simplement monstrueux au côté de Whitelock, même si on dit le Springbok plutôt gourmand.