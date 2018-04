Toulon, une démonstration pour une qualification

La 25e et avant-dernière journée du Top 14 ne pouvait pas mieux démarrer avec cette opposition importante pour les phases finales entre Toulon (4e, 68e points) et Castres (6e, 64 pts). Mais à Félix-Mayol, le RCT n’a pas tremblé devant son public pour écraser le CO (59-13), notamment en première période.

Car grâce à des essais de Tuisova (5e, 37e), Isa (22e), Nonu (34e) et Bastareaud (40e), les Toulonnais ont rapidement fait la différence dans le premier acte pour regagner les vestiaires avec 32 points d’avance (38-6) face à des Castrais impuissants, où seul Urdapilleta s’est illustré au pied (3e, 18e). En deuxième période, la formation de Christophe Urios a finalement réussi à sauver l’honneur par l’intermédiaire de Battle (73e), insuffisant cependant pour prendre le point du bonus défensif, d’autant plus que Mathewson (76e), Ashton (79e) et Lakafia (80e) ont ensuite aggravé la marque côté toulonnais.

Avec ce succès précieux à cinq points, Toulon s’empare donc provisoirement de la 2e place en attendant les autres rencontres de la journée, mais obtient surtout son billet pour les phases finales. De son côté, le CO reste 6e mais pourrait sortir du Top 6...