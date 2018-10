Toulon: Trinh-Duc au centre, Savea et Fekitoa remplaçants

Ce dimanche pour le match de clôture du 7e chapitre de la saison de Top 14, Toulon ira défier Montpellier au GGL Stadium (16h50). Avec seulement deux victoires au compteur, Le XV de la Rade souffre énormément en ce début de saison malgré les grands noms qui garnissent ses rangs. Et cette constellation de stars aura fort à faire chez le vice-champion de France qui semble avoir trouvé son rythme de croisière avec deux succès consécutifs.

Patrice Collazo a effectué huit changements au sein de son équipe. Si les cadres de son paquet d'avants sont concernés par cette rencontre de gala, l'ancien entraîneur de La Rochelle a en revanche envoyé sur le banc deux de ses anciens All Blacks ! Savea et Fekitoa cèdent respectivement leur place à Ikpefan sur l'aile gauche et à Pietersen au centre. Ce dernier fait la paire avec Trinh-Duc, reconduit à ce poste car le patron au poste de demi d'ouverture c'est Belleau. Quant à Tuisova, présent sur l'aile droite, il faudra surveiller de très près son duel explosif face au colosse fidjien Nadolo !

Devant, bien que Guirado débute la rencontre au talonnage, Lakafia est désigné capitaine du RCT. L'ex-All Black Messam démarre pour sa part en numéro 8 et enfin les frères Taofifenua, Sébastien et Romain, sont titulaires à gauche de la première ligne et en 2e ligne.

Le XV du RCT: S. Taofifenua, Guirado, Van der Merwe - Rebbadj, R. Taofifenua - Lakafia, Potgieter, Messam - Escande, Belleau - Ikpefan, Trinh-Duc, Pietersen, Tuisova - Fall