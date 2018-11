Toulon: Serin explique pourquoi il a dit oui

Baptiste Serin (24 ans, 20 sélections), comme on l'annonçait dans le courant de la semaine, portera le maillot du Rugby Club Toulonnais lors des 3 prochaines saisons.

Le demi de mêlée de l'équipe de France, qui quittera l'Union Bordeaux-Bègles en juin prochain, ne manquait pourtant pas de prétendants et aurait pu être refroidi par la très mauvaise passe actuelle du club varois. Mais Serin reconnaît dans un entretien exclusif accordé à Canal+ que le premier contact avec le RCT, son président et son manager, aura été décisif. Bien plus convaincant en tout cas "qu'au Stade Français ou à Montpellier. C'est derrière des personnes comme Mourad Boudjellal ou Patrice Collazo que j'ai retrouvé ça." Et la passion rouge et noire sur les bords de la Rade a visiblement fait le reste.

"C'est vrai que lorsqu'on se déplace à Toulon, où il y a ce long chemin, entouré de supporters toulonnais, forcément ça a joué, parce que ça me plaît", décrit la future recrue déjà des étoiles plein les yeux.