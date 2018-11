Toulon respire, Castres déroule

Ce samedi dans le cadre du neuvième chapitre de Top 14, Toulon s'est offert un bol d'oxygène en dominant Perpignan à Mayol (26-16). Chiocci (3e) et Savea (43e) ont franchi la ligne d'en-but catalane. Dans le camp d'en face c'est le pilier Forletta qui a réussi cette performance (5e). En position de barragiste avant la rencontre, le XV de la Rade a légué cette place à Agen. Ce succès contre un promu soulage le RCT, 12e, qui restait sur trois défaites consécutives en championnat. En revanche, l'Usap demeure toujours en quête de sa première victoire de la saison.

Romain Taofifenua est le Toulonnais du match pour cette rencontre #RCTUSAP pic.twitter.com/KVnPcwshio — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) 3 novembre 2018

Dans le même temps, le champion de France, Castres, a facilement disposé de Pau à Pierre-Fabre (37-10), bonus offensif en poche. Les quatre marqueurs d'essai se nomment: Battle (4e), Ebersohn (6e), Laveau (32e) et Tulou (65e). Le flanker anglais Armitage a répondu avec une réalisation en seconde période (58e). Ce succès propulse provisoirement le CO en 4e position. Pau reste pour sa part scocthcé à la 10e place.

⏱ FIN DU MATCH



C'est terminé à Pierre Fabre ! Excellent match et résultats de nos Castrais, qui l'emportent 37 à 10, avec le bonus offensif ! Bravo à nos Olympiens !!!#COSP pic.twitter.com/3WOEqTEMJc — Castres Olympique (@CastresRugby) 3 novembre 2018

Le troisième match de 18h45 a vu La Rochelle dominer Agen (33-29). Les Maritimes ont perdu le bonus offensif en toute fin de rencontre, la faute à un essai de Laporte (77e). Le trois-quarts lot-et-garonnais a en échange permis au SUA de repartir de Marcel-Deflandre avec le bonus défensif. Insuffisant néanmoins pour conserver la 12e place au classement. Côté jaune et noir, on remonte provisoirement sur la troisième marche du podium. Les trois essais du jour sont les oeuvres de Gourdon (25e), Aguillon (59e) et Bales (74e).