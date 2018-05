Toulon: Nonu quitte le RCT !

Stupeur sur les bords de la Rade, où le peuple toulonnais, encore marqué par l'élimination du RCT dès le stade des barrages du Top 14 par le LOU, apprend ce mardi le départ totalement inattendu de son double champion du monde néo-zélandais Ma'a Nonu (36 ans, 103 sélections).

Et pour cause, la tendance indiquait depuis plusieurs semaines, sur la foi d'un accord verbal trouvé entre le joueur et son président Mourad Boudjellal, que Nonu s'apprêtait à prolonger d'une voire même de deux saisons dans le Var. Il n'en sera rien. Le site officiel du club met en avant "des raisons familiales" pour justifier non seulement cette volte-face et cette décision "de ne pas prolonger son aventure avec le Rugby Club Toulonnais", mais aussi "de suspendre sa carrière rugbystique".