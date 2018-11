Toulon-Lakafia: "Il n'y a pas carton rouge"

Raphaël Lakafia, le capitaine du RC Toulon, est apparu énervé après la défaite de son équipe à Bordeaux (36-25). Le carton rouge sorti contre Romain Taofifenua après un plaquage sur Afaesetiti Amosa à la 36e minute n'a pas convaincu le 3e ligne varois, loin de là. "Il faut que je revois l'action, c'est un plaquage pour moi, oui il y a de la vitesse, il a le ballon, il y a l'épaule, les bras mais pour moi il n'y a pas carton rouge", a-t-il pesté au micro de Canal+ au coup de sifflet final.

Toulon était venu pour réussir un résultat en Gironde, l'arbitrage a joué un trop grand rôle selon lui. "Aujourd'hui, on était venus pour autre chose, il y a une décision arbitrale qui nous prive de ça, on est dans le match mais on se retrouve à courir derrière le score. il ne manque rien du tout, s'il n'y a pas ce carton rouge, on finit devant", a-t-il ajouté.