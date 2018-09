Toulon-Guirado: "Pour moi, ce sera sans doute la dernière fois"

Stop ou encore ? L'avenir de Guilhem Guirado (32 ans, 60 sélections) se décide dans un début de saison, où le talonneur et capitaine du XV de France subit de plein fouet l'entame de Top 14 ratée du Rugby Club Toulonnais seulement 10e avant le choc samedi, à Clermont (20h45), contre le leader dans le cadre de la 6e journée du Top 14. En fin de contrat en juin prochain, le Catalan reconnaît envisager toutes les éventualités à l'heure du choix dans un entretien accordé à La Provence.

#ASMRCT Découvrez la composition toulonnaise qui affrontera l'@ASMOfficiel ce samedi à 20h45 au Stade Marcel Michelin - TOP14 J6 pic.twitter.com/J1JQWitycD — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) 28 septembre 2018

"Ce dont je suis sûr, c’est que j’ai encore envie de jouer et de gagner des titres, prévient celui qui sera titulaire face à l'ASM. Pour le reste, je ne sais pas ce que je ferai exactement. C’est l’époque de l’année où les sollicitations commencent à arriver et je sais que pour moi, ce sera sans doute la dernière fois où je suis concerné. Tout va rentrer en jeu dans ma décision, notamment l’avis de ma famille. Je vais bien prendre le temps de réfléchir sur mon dernier contrat, prévient-il. Je trancherai sûrement pendant le mois de décembre. Ce n’est pas simple de se projeter sur l’année prochaine car pour l’instant, j’ai la tête à notre début de saison. La seule envie que j’ai, c’est de gagner à tout prix des titres, car on n’en gagne jamais assez." En l'absence de Mathieu Bastareaud, toujours suspendu, c'est Raphaël Lakafia qui portera le brassard de capitaine.

Le XV toulonnais : Nakosi - Tuisova, Fekitoa, Trinh-Duc, Savea - (o) Belleau, (m) Meric - Obambele, Lakafia (Cap.), Rebbadj - R. Taofifénua, Vernet - Setiano, Guirado, Gros.

Remplaçants : Soury, S. Taofifénua, Kruger, Potgieter, Pietersen, Carbonel, Escande, Van der Merwe.