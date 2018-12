Toulon-Guirado: "On est encore en rodage"

Face à Grenoble, adversaire direct en bas de tableau, le RCT, toujours aussi laborieux, finit par vaincre les Isérois samedi, à Mayol (22-3).

Comme un symbole, Guilhem Guirado inscrit l’essai d'un précieux bonus offensif. "On est content de l’issue du match parce qu’en première mi-temps, on manque de réalisme, on s’est mis la tête à l’envers (…) Même si ce n’était pas flamboyant ce soir (samedi), on prend cinq points, ce point de plus est important", ne manquait pas d’apprécier Guirado au micro de Canal+ Sport. Avant d’avoir cet aveu tout de même préoccupant après onze journées : "On est encore en rodage, il va falloir qu’on travaille deux fois plus pour progresser."