Toulon: Guirado finirait sa carrière à... Montpellier !

C'est une information de L'Equipe : Guilhem Guirado (32 ans, 60 sélections), actuellement en pleine réflexion quant à son avenir et en fin de contrat à Toulon, pourrait ne pas finir sa carrière dans le Var, où il défend le maillot du RCT depuis 2014 et son arrivée en provenance de Perpignan. Pisté par le Stade Français et Montpellier, le capitaine du XV de France aurait tranché en faveur du club de Mohed Altrad, sans doute soucieux de se rapprocher ainsi de sa Catalogne, puisque l'Usap, lanterne rouge du Top 14, n'a plus l'étoffe pour s'offrir le rapatriement de son ancien talonneur. Fin septembre, l'intéressé déclarait : "C’est l’époque de l’année où les sollicitations commencent à arriver et je sais que pour moi, ce sera sans doute la dernière fois où je suis concerné. Tout va rentrer en jeu dans ma décision, notamment l’avis de ma famille. Je vais bien prendre le temps de réfléchir sur mon dernier contrat, prévenait-il. Je trancherai sûrement pendant le mois de décembre."