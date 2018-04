Toulon: Guirado et Trinh-Duc sortent sur blessure

Sous les yeux de Sébastien Bruno, l'adjoint de Jacques Brunel en charge des avants du XV de France, François Trinh-Duc et Guilhem Guirado ont dû quitter sur blessure la pelouse du Stade Vélodrome dès la première période du choc d'ouverture de la 24e journée du Top 14 entre Toulon et Montpellier.

Dès la 11e minute de jeu, un plaquage dangereux du Géorgien Davit Kubriashvili, qui a valu un carton jaune au pilier montpelliérain, a été fatal à Trinh-Duc, contraint de céder sa place à Anthony Belleau et qui pourrait visiblement souffrir d'une entorse acromio-claviculaire. Sept minutes plus tard, c'est Guirado qui quittait le jeu, touché au genou gauche, à priori au niveau du ligament latéral interne. Le talonneur du RCT et capitaine des Bleus, remplacé par Anthony Etrillard (), a été fauché de manière accidentelle aux abords d'un ruck.

Trinh-Duc comme Guirado figurent dans la liste des 45 joueurs sélectionnés pour un stage de préparation à la prochaine tournée d'été des Bleus en Nouvelle-Zélande.