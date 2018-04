Toulon gifle le CO

Personne n’a oublié cet événement, surtout côté toulonnais. Lors du match aller entre le Castres Olympique et le RCT, remporté 20-19 par le CO, Christophe Urios avait asséné une petite gifle à Fabien Galthié sur le bord du terrain. Un geste lourd de conséquences puisque les deux managers avaient été suspendus quatre semaines par la Ligue Nationale de Rugby (LNR). Mais cinq mois plus tard, Fabien Galthié et ses Toulonnais ont tenu à répondre sur le terrain. Face à leur public de Mayol, Mathieu Bastareaud et ses coéquipiers ont véritablement giflé les Castrais (59-13) en ouverture de la 25e et avant-dernière journée du Top 14.

Et tout s’est principalement joué en première période. Après une pénalité d’Urdapilleta pour le CO (0-3, 3e), Tuivosa s’est chargé de donner l’avantage au RCT, avec la transformation de Belleau (7-3, 7e). Dès lors, les Toulonnais ont déroulé. Après des nouveaux coups de pied gagnants de Belleau (13e) et Urdapilleta (18e, 10-6), les hommes de Fabien Galthié n’ont pas fait dans la dentelle puisqu'Isa (22e), Nonu (34e), encore Tuisova (37e) et Bastareaud (40e) y sont tous allés de leur essai pour se mettre sur une voie royale, d’autant plus que leur ouvreur n’a rien raté, passant ses quatre transformations.

Le RCT vise la demie !

Avec un score de 38-6 à la pause, les locaux n’avaient plus qu’à regagner les vestiaires pour reprendre des forces. Après une telle première période, la deuxième allait être moins savoureuse. Un constat rapidement confirmé puisque les deux formations ont eu du mal à offrir du spectacle dans le second acte. Alors que le public de Mayol semblait s’endormir, Battle est venu sauver l’honneur côté castrais en profitant du laxisme toulonnais (73e, 38-13). Pas de quoi cependant inquiéter les locaux, la preuve. En seulement six minutes, Mathewson (76e), Ashton (79e) et Lakafia (80e+1) ont tous franchi la ligne d’en-but sans vis-à-vis, les Castrais ayant déjà baissé les bras. Un score finalement aggravé par Wisniewski, lui aussi précis au pied à chaque fois (59-13, 82e).

En total démonstration, les Rouge et noir ont donc fait le plein: une belle revanche, une victoire à cinq points mais avant tout une qualification pour les phases finales. Deuxièmes avant le reste de la 25e journée, les Toulonnais ne doivent cependant pas se tourner vers les phases finales. Car cette deuxième place, directement qualificative pour les demi-finales, ils vont vouloir la garder. Ça passera forcément par une grosse performance le week-end prochain face à la Section Paloise, alors que dans le même temps, le Castres Olympique, qui peut chuter du Top 6 dès ce samedi soir, tentera d’arracher sa qualification contre Oyonnax. De quoi déjà faire saliver.