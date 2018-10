Toulon finit par lâcher prise à Montpellier

Le Rugby Club Toulonnais a fait bonne figure durant une période ce dimanche, à Montpellier, en clôture de la 7e journée du Top 14, avant de céder après le repos (29-17), mais de priver aussi le MHR d'un point de bonus qu'avaient un temps offert les essais de Benjamin Fall (20e), Timoci Nagusa (38e), Jan Serfontein (43e) et Louis Picamoles (50e). La résistance des Varois qu'illustrent les réalisations de Daniel Ikpefan (29e) et Anthony Meric (74e). Le constat d'échec n'en est pas moins là pour les visiteurs avec cette nouvelle défaite à zéro point en déplacement ; un résultat qu'aggrave un peu plus le carton rouge pour une charge à l'épaule du All Black Liam Messam (80e+2), qui manquera au minimum l'ouverture de la Coupe d'Europe le week-end prochain.

Au classement, Montpellier se contente de la 4e place, alors que Toulon perd une place supplémentaire et pointe au terme de cette journée en 12e position devant la zone rouge.