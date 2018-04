Toulon fait chuter le leader montpelliérain

Dans un match délocalisé pour l'occasion au Stade Vélodrome de Marseille, le Rugby Club Toulonnais domine ce samedi le leader Montpellier (32-17).

La rencontre d'ouverture de la 24e journée du Top 14 a longtemps tourné à un cavalier seul des Varois, auteurs des 3 premiers essais par l'inévitable Chris Ashton (7e), Semi Radradra (11e) et Mathieu Bastareaud (21e). Au réveil et à la première réalisation des visiteurs, signée Vincent Martin (35e) répondait Facundo Isa avant la pause (40e). Mais la seconde période s'enlisait et Toulon va perdre son rugby et avec son bonus offensif en concédant les essais de Gabriel Ngandebe (62e) et Kelian Galletier (76e).

Au classement, le MHR est assuré, malgré ce revers, de conserver son leadership à l'issue de ce week-end, alors que le RCT prend 7 points d'avance sur la 7e place.