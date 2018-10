Toulon: De Jager, premier d'une série de 5 renforts

"On a l'argent pour recruter et la marge sur le salary cap (plafonné à 10,5 millions d'euros). On devrait prendre cinq joueurs." Mourad Boudjellal le confirme ce mercredi dans les colonnes de L'Equipe : le Rugby Club Toulonnais, seulement 11e du classement de Top 14 déjà relégué à 7 points des places qualificatives pour la phase finale après 7 journées et avant le déplacement ce dimanche à Montpellier (16h50), va se renforcer pour tenter de relancer un collectif qui souffre notamment dans le secteur des avants.

Avec pour terrain de chasse de ces futures recrues un marché sud-africain qui a souvent souri au club varois par le passé. Responsable du recrutement au RCT, Laurent Emmanuelli est sur place pour finaliser une première acquisition qui devrait concerner Nic de Jager (28 ans ; 1,92m, 113kg), 3e ligne-aile des Bulls de Pretoria. Le 2e ligne samoan de Glasgow Brian Alainu'uese (24 ans ; 2,02 m, 135kg) devrait suivre, avant qu'Emmanuelli ne rapporte également dans ses valises un autre deuxième-ligne, ainsi qu'un pilier droit. "A ceux qui s'impatientent autour de nous, je réponds qu'on ne s'affole pas ; on veut être sûr de ne pas se tromper", prévient encore Boudjellal dans le quotidien national.