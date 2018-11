Toulon-Collazo: "Nakosi ? Il était à Shanghai..."

"Vous êtes contents de me voir ? Ça ne va peut-être pas durer ! Cela va peut-être s’arrêter dans dix secondes. Je plaisante." Patrice Collazo a fini de bouder la presse et les médias. Le manager toulonnais était ce jeudi de retour en conférence de presse, avant la réception par le RCT des Grenoblois dans un match face à un adversaire direct pour la lutte pour le maintien samedi, à Mayol (20h45). L'occasion notamment pour Collazo d'expliquer l'absence, qui se prolonge, d'un Filipo Nakosi invisible dans le groupe toulonnais depuis le 29 septembre dernier et une défaite à Clermont (8-28). L'ancien Agenais ne figure pas non plus sur la liste des blessés, et pour cause, sa santé n'est pas en cause. C'est plutôt sa rigueur...

"Il est en fitness, annonce ainsi le technicien, cité par blog-rct.com. Les vacances sont passées par là, et j'ai besoin d'avoir tous les joueurs focus sur l'objectif. Les vacances, ok, c'est fait pour prendre du bon temps, mais il y a des ''cuts'' à ne pas franchir. Je trouve ça dommage, je le lui ai dit, regrette le premier Collazo. Je comptais sur lui dans cette période de doublons. Il est arrivé, il n'était pas dans les clous, il était même... Il était à Shanghai, tellement il était loin. C'est un joueur de qualité qui peut apporter une plus-value. Il avait une fenêtre pour rebattre un peu les cartes. D'autres les rebattent à sa place, c'est la loi du truc... Il faut prendre un ticket et ré-attendre son tour", conclut-il. Le frère aîné de Josua Tuisova sait ce qu'il lui reste à faire...