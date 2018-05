Toulon: Clerc raconte son Rougerie

Comme Aurélien Rougerie, qui s'apprête à disputer son 418e et dernier match sous le maillot clermontois ce samedi soir, au Michelin (21h), face à Toulouse, Vincent Clerc pourrait également jouer en tant que titulaire son dernier match officiel du côté de Pau, à l'occasion de cette 26e journée du Top 14, même si Toulon va poursuivre sa route en phase finale.

Clerc, qui va tirer sa révérence avec en poche le record des 100 essais inscrits dans l'élite (à égalité avec Laurent Arbo), devance "Roro" (96) au sujet duquel l'ailier ne tarit pas d'anecdotes, tant ces deux légendes partagent une histoire commune. Un vécu que le Toulonnais a accepté d'évoquer dans les colonnes de La Montagne.

"On est à quelque chose près calé sur le même modèle: même vision du rugby, le dépassement de soi, la remise en questions…, confirme Clerc. Roro, c’est un gros gagneur, qui a toujours faim, un mec entraînant, un marrant dans un groupe. J’ai rapidement accroché avec lui. On est amis et il y a beaucoup de respect entre nous. Ma blessure au Stadium (en avril 2008) fait partie de notre histoire commune. Je me blesse devant lui, il ramasse le ballon et va marquer. Je lui en ai jamais voulu, il m’a vu tomber, à aucun moment je n’ai pensé qu’il avait profité de la situation, contrairement à la polémique qui était née de cette action chez certains supporters. Il a été le premier à m’appeler ensuite pour prendre de mes nouvelles, rappelle-t-il. Je me suis blessé deux fois gravement contre Clermont, et lui a connu aussi des pépins face à Toulouse. On s’était promis de ne plus jamais jouer l’un contre l’autre, ça nous portait trop la poisse. On a vécu ensuite des événements plus heureux ensemble, notamment le partage de la Coupe du monde 2011 et la finale, qui restera une de mes plus belles aventures sportives avec lui", conclut le futur retraité.