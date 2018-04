Toulon-Boudjellal: "Tout casser à Lyon... en termes d'ambiance".

Mourad Boujellal a tenté de désamorcer le début de polémique provoquée par ses propos de samedi au sujet de l'Olympique Lyonnais. Reprenant le chant à la mode chez les supporters marseillais, le président du RCT avait clamé son envie de "tout casser" à Lyon, parce que Jean-Michel Aulas "le mérite", au point de scandaliser l'entraîneur rhodanien Bruno Génésio. "Il fallait bien-entendu prendre ces propos au second degré. J’aime m’amuser de l’actualité. [...] Il va sans dire que je n’appelle en aucun cas à la violence, que ce soit dans le foot ou dans le rugby. Nous souhaitons juste y aller pour tout casser en termes d’ambiance", a-t-il expliqué dans un communiqué. Et Boudjellal de rappeler qu'il avait "beaucoup de respect" pour son homologue de l'OL et appelait "les médias et supporters à revenir à la raison et à mieux appréhender le second degré".