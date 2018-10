Toulon-Boudjellal: "Collazo me rassure comme Bernard (Laporte)"

Avec une 5e défaite concédée en 7 journées sur la pelouse de Montpellier (29-17) et une 12e place au classement du Top 14 pour le Rugby Club Toulonnais, Mourad Boudjellal aurait toutes les raisons de ruer dans les brancards et de tirer à vue sur son staff et sur son manager Patrice Collazo en tête. Au lieu de quoi, le président du club varois l'assure : il voit loin avec le successeur de Fabien Gathié et, dans un entretien accordé à L'Equipe, compare même Collazo à Bernard Laporte, le technicien lié à jamais à l'âge d'or du RCT.

"Il (Collazo) me rassure comme Bernard, avoue-t-il. Il est plein de convictions, est convaincant. Il a l'énergie de Laporte, il est moins gaga parfois (sourire). On va faire un super duo. C'est tout con, mais le fait qu'il soit de tempérament varois, ça aide aussi. J'ai envie aujourd'hui de donner à Collazo des moyens beaucoup plus importants."