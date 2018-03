Toulon-Bastareaud: "c’est complètement débile de notre part"

Au coup de sifflet final de la large victoire de Toulon contre Clermont ce dimanche à Mayol pour le compte de la 22e journée de Top 14 (49-0), Mathieu Bastareaud savourait le succès bonifié de son équipe. Interrogé ensuite sur le ton de la dérision quant à la colère du président Mourad Boudjellal qui avait menacé ses joueurs de rentrer par leurs propres moyens d'Oyonnax après la défaite concédée chez la lanterne rouge le weekend précédent (29-26), le capitaine toulonnais a réagi avec la franchise qu'on lui connait.

Le trois-quarts centre international n'a semble-t-il que moyennement apprécié la sortie de son président. Outre la semaine compliquée vécue par l'ensemble du RCT, Bastareaud estime que son équipe a suffisamment de caractère pour gérer ce type d'échec: "On se met le feu nous-mêmes, on n’a pas besoin de ça. On est des grands garçons, tout le monde était déçu après la défaite d’Oyonnax, y a pas besoin de rajouter ces petis trucs-là qui polluent la vie d’un groupe parce que cette semaine a été compliquée à préparer que ce soit pour le staff ou les joueurs."

Sans nommer directement son président, le capitaine varois a insisté en terminant sur le caractère "débile" de la sortie médiatique de Mourad Boudjellal: "Quand ça vient de l’extérieur on peut râler, mais quand ça vient de l’intérieur c’est complètement débile de notre part." Une façon propre à lui de rappeler à chacun son rayon d'action. Du Bastareaud dans le texte !